Matheus: En Venezuela no hay seguridad porque no hay justicia El diputado a la Asamblea Nacional por la MUD, Juan Miguel Matheus, criticó este miércoles el relanzamiento del Plan Patria Segura, porque a su juicio el Gobierno Nacional no está en la capacidad de resolver el tema de la inseguridad. Durante entrevista en el programa Primera Página de Globovisión, el parlamentario señaló que el país “es el más inseguro del mundo”, porque en su opinión hay un 98% de impunidad. En este sentido, dijo que mientras el presidente de la República, Nicolás Maduro, se mantenga en el poder no se va a resolver el flajelo social. Matheus dijo que desde la Asamblea Nacional se ha planteado la propuesta de Ley de Impunidad Cero, en la cual se contempla la seguridad social y la prevención del delito. “Nuestra ciudadanía no tiene confianza en los órganos policiales”, expresó. Por su parte, dijo que los venezolanos viven en un constante “miedo” ante la delincuencia y la actuación de los cuerpos de seguridad, porque en su criterio la forma en la que el Gobierno ha abordado la problemática ha generado más violencia. También, dijo que es necesario enfocarse en mejorar la calidad laboral del policía para que los órganos sean más eficientes, en busca de recuperar la confianza del ciudadano.

You must log in to post a comment.