@MauricioMacri: Venezuela no es una democracia El presidente liberal de Argentina, Mauricio Macri, lanzó fuertes declaraciones contra el Gobierno de Venezuela y sostuvo que en ese país no se respeta la democracia, de acuerdo a una entrevista publicada el sábado por el diario español El País. Antes de viajar a España, Macri ofreció declaraciones a periodistas españoles, en las que mostró con vehemencia su distanciamiento del presidente izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro, que también enfrenta serios cuestionamientos de otros miembros del bloque comercial Mercosur. “Basta de eufemismos, Venezuela no es una democracia”, dijo Macri, según El País. Hasta hace poco, cuando gobernantes de centroizquierda estaban al frente de su gestión, Argentina y Brasil eran sólidos aliados de Venezuela. Pero la situación se revirtió cuando Cristina Fernández -en Argentina- y Dilma Rousseff -en Brasil- dejaron el poder. “Sé lo que está sufriendo el pueblo venezolano, creo que lo que hay que seguir es una posición firme, sin eufemismos, diciendo que en Venezuela no se respeta la democracia, los derechos humanos”, dijo Macri, que consideró a Venezuela una “pseudodemocracia”. El miércoles, el presidente argentino conversó por teléfono con el flamante mandatario estadounidense, el polémico Donald Trump, con quien compartió la “preocupación” por Venezuela. Reuters

