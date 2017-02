Merentes es ahora Asesor Mayor del BCV donde busca jubilarse con sueldo de presidente El expresidente del Banco Central de Venezuela (BCV) Nelson Merentes, de 62 años de edad, ya aparece en lista protocolar del BCV como Asesor Mayor, según fuentes confiables revelaron a lapatilla.com El matemático, estuvo al frente del ente desde 2009, excepto durante un periodo de ocho meses en 2013, cuando fue ministro de Finanzas del gobierno de Maduro. En enero de 2014 volvió a asumir el mando del BCV hasta el 22 de enero de 2017, cuando según Nicolás Maduro, Merentes le habría presentado su carta de renuncia. “Ante el retiro del compañero Nelson Merentes, que ha pasado su carta para retirarse de la presidencia del Banco Central de Venezuela (…), he decidido postular en su lugar a Sanguino“, informó Nicolás Maduro en su programa dominical en la televisión estatal. Según las fuentes, Merentes se encuentra despachando desde el piso 4, el de los directores, de la sede el BCV en Caracas, donde todavía cuenta con sus cuadros cercanos como Sohail Hernández directora, Julio Viloria, asesor, Luis Laviosa vice presidente de asuntos Internacionales, entre otros. Las fuentes indicaron a este medio que Merentes está bregando obtener una jugosa jubilación del BCV con el salario de presidente de ese instituto.

You must log in to post a comment.