Miguel Ángel Rodríguez: Debemos todos defender tarjetas de partidos y de la MUD Un llamado a respaldar masivamente las tarjetas electorales de la oposición lanzó públicamente el Voluntariado por El Cambio, en la inminencia del proceso de legitimación de partidos preparado por el Consejo Nacional Electoral, CNE. Miguel Ángel Rodríguez, presidente del movimiento y precandidato a la Gobernación del Estado Táchira, señaló que tanto el registro del partido MUD, como el de todos los partidos que decidieron recoger su prorcentaje de activistas pese a las “perversas” condiciones impuestas por el CNE requieren gente en la calle ,brindando el mayor apoyo popular posible, porque se trata de salvar de toda agresión las tarjetas en las que se construirá el cambio voto a voto. “Desde el 4 de marzo y por varios fines de semana, tenemos que inundar las calles. Al abuso del ente electoral apostando a la eliminación de los partidos hay que responder con todos los activistas en fila y con todo el apoyo humano y logístico de los independientes que igual votan en esas tarjetas. Son nuestras ventanas a la libertad y no podemos dejar que cuatro rectoras genuflexas a Nicolás Maduro nos las cierren”. El dirigente también hizo un llamado a la población para activarse en los pasos que conduzcan a elecciones y recordó que si es el Consejo Nacional Electoral el que incumple, la ciudadanía no puede hacerse cómplice por omisión y en consecuencia debe promover elecciones primarias organizadas por la misma unidad democrática. ” El hambre, la destrucción del salario y del empleo, la ola de enfermedades agravadas por la falta de medicinas, la creciente inseguridad y la monstruosa corrupción, obligan a un cambio urgente. No es sorpresa que el gobierno quiera torpedearlo. en cambio nosotros debemos sorprenderlo con la rebeldía de defender todos nuestras tarjetas y desatar una gran campaña que pronto tenga a todos nuestros candidatos a concejos, alcaldías, parlamentos regionales y gobernaciones, como nuevos liderazgos encarando la lucha por el derecho al voto, que es el derecho al cambio en paz”, concluyó.

You must log in to post a comment.