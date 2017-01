Miguel Sáez: Los venezolanos tenemos el compromiso de salir a luchar pacífica y democráticamente San Carlos.- Miguel Sáez, dirigente regional de Primero Justicia (PJ), indicó que los venezolanos tienen el compromiso de salir a luchar pacífica y democráticamente como lo dice la Constitución, ante la crisis nacional a consecuencia de las acciones herradas de un pseudo-dictador que ha conducido a la destrucción al país justo a su macolla militar. Dijo que a Maduro se le ha agotado su discurso violento, pues la gente está cansada de tantos ataques a blancos que aún siguen en pie. Aseguró que son puras cortinas de humo sin ninguna acción efectiva para resolver los problemas que a diario golpean a los cojedeños; tal como lo es: la falta de alimentos, medicinas, además de la inseguridad galopante. El dirigente señaló que la lucha es para que se realicen las elecciones regionales este 2017, motivado a la destrucción masiva al país, a la miseria generalizada, a las promesas sin cumplir, al desempleo, porque las familias no tienen nada que comer, los niños se desnutren, la inseguridad y la violencia aumentan, así como la incompetencia de la revolución. Por otra parte, indicó que Cojedes está sumergido en una enorme recesión económica, la quiebra acelerada de empresas, no hay fuentes de empleo, mientras que el gobierno se dedica a hacer alardes de ataques, armamentos y estrategias antiguas. “Nuestro pueblo no es tonto, saben que no han derrotado a los enemigos internos más fuerte, que es la inseguridad, la corrupción y una gran crisis que destruye a los venezolanos”, finalmente sentenció el abanderado de la tolda aurinegra en la región llanera.

