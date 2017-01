Ministro Marco Torres supervisó centro de empaquetado de los Clap (+Fotos) Este lunes el ministro para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres, realizó una inspección en el centro de empaquetado de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) en Fuerte Tiuna y en compañía con el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez. Durante el recorrido por el ente gubernamental, el funcionario acordó instalar un planta de empaquetado en el estado Bolívar.

