Mitzy de Ledezma: Gobierno venezolano se burla de la ONU en caso de Antonio Ledezma Mitzy Capriles de Ledezma agradeció este miércoles a la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por su compromiso con la causa de la libertad para los presos políticos en Venezuela, que rindió sus frutos en la pasada sesión del Ayuntamiento de Madrid cuando el gobierno de la capital española emitió un exhorto a las autoridades venezolanas para que liberen a Antonio Ledezma y a todos los privados de libertad por razones políticas. Reconoció que Carmena “ha sido leal a sus principios en defensa de los derechos humanos”, al impulsar esta iniciativa que se suma a las cientos de voces internacionales que exigen justicia en Venezuela. “Hay que decirlo y reconocerlo, ella nos atendió, más allá de las líneas políticas de Podemos y nos dijo que ‘si le presentábamos la resolución de la ONU pronunciándose sobre el caso de mi esposo, ella inmediatamente se solidarizaría con Antonio´, pues así lo hicimos y nos volvió a atender en su despacho madrileño. Cuando leyó el documento producido por el grupo de trabajo de la ONU exigiendo la liberación de Antonio, donde califican como arbitraria esa detención, Manuela Carmena junto con los miembros del Cabildo de Madrid dieron a conocer un acuerdo de plena solidaridad con Antonio y también con el resto de los presos políticos venezolanos”, relató. Capriles de Ledezma denunció que “el régimen venezolano ni le paga la cuota de funcionamiento a la ONU, ni respeta sus resoluciones”. Esto en referencia a la comunicación del organismo multilateral que exige desde 2015 la inmediata liberación del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, preso desde hace más de dos años, y califica su detención como arbitraria. Resolución ésta, en la que se sustentó la decisión que emitiera este martes el ayuntamiento madrileño. “Es una flagrante violación a las norma que están obligados a respetar, mucho más cuando el régimen venezolano ocupa una posición en el Comité de Seguridad de la ONU”, precisó Capriles de Ledezma. La esposa del Alcalde Metropolitano de Caracas agradeció igualmente a otras representantes de la política española, y en especial de Madrid, que han manifestado su solidaridad con los presos políticos venezolanos y han exigido su libertad. “No olvidamos tampoco el empeño que han puesto la concejal Esperanza Aguirre e igualmente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en que salgamos en Venezuela de este drama que vivimos. Ambas no han cesado en ser voces de nuestro dolor en España” sentenció Mitzy Capriles. Nota de prensa

