Módulo de “La Candelaria” en Tinaquillo lleva alrededor de 20 días sin electricidad Tinaquillo, marzo 08.- Alrededor de 20 días lleva el módulo de “La Candelaria” sin electricidad, supuestamente, por falta de una pieza que fue robada hace algunos días atrás y que hasta los momentos nadie conoce qué fue en realidad lo que ocurrió. Se pudo saber que esta irregularidad afecta las labores del personal que ahí se encuentra, debido a que ante la falta de electricidad son muchas las áreas que no han podido trabajar de forma normal, por lo que, actualmente solo prestan el servicio de vacunación y medicina general. Es así, como la colectividad en general y el personal que hace vida en ese centro asistencial le hicieron un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen a la situación y den respuesta oportuna a la falta de electricidad, ya que, no es justo que haya transcurrido tanto tiempo y que ni siquiera la Autoridad Única de Salud haya hecho acto de presencia en el lugar en busca de soluciones.

