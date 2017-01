Monseñor Celli no viene a Venezuela para participar en el diálogo El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Chuo Torrealba, informó este jueves que el Delegado del Papa para el diálogo en Venezuela, Claudio María Celli, ha renunciado a su visita a Venezuela para los próximos días, por lo tanto no participará en las reuniones previstas en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la oposición. Ccomunicado completo: 18 de Enero de 2017 Excelentísimo

Sr. Jesús Chuo Torrealba

Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática

CARACAS Estimado Sr. Torrealba,

Deseo informarle que S.E. Mons. Claudio María Celli, Delegado del Papa para la Mesa del Diálogo en Venezuela, ha renunciado a su visita a Venezuela para los próximos días, por lo tanto no participará a las posibles reuniones previstas para estos días.

El suscrito, S.E. Mons. Aldo Giordano, Nuncio Apostólico en Venezuela, ha sido designado como Delegado de la Santa Sede para estos eventuales encuentros. ¡Que Dios bendiga nuestro querido País Venezuela! + S.E. Mons. Aldo Giordano

Nuncio Apostólico en Venezuela Al respecto, Torrealba compartió la respuesta a tal comunicación enviada por el Nuncio Apostólico: 18 de Enero 2017 Su Excelencia

Monseñor Aldo Giordano

Nuncio Apostólico en Venezuela

Caracas. Acuso recibo de la información que amablemente me suministra sobre la suspensión de la visita a nuestro país, prevista para los proximos días, de S.E. Mons. Claudio Maria Celli, Delegado del Papa para la Mesa del Diálogo en Venezuela. Así como agradecimos profundamente la presencia de Mons. Celli en las diligencias y reuniones que tuvieron lugar entre el 30 de octubre y el 6 de diciembre de 2016, comprendemos igualmente hoy las razones que llevan a la Santa Sede a no enviar, en las presentes circunstancias, al Delegado del Papa a Venezuela. Tales razones estan nitidamente dibujadas en las cuatro demandas al Gobierno Venezolano, contundentes y aun insatisfechas, plasmadas en la carta de S.E. Mons. Pietro Cardenal Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, de fecha 1ro de diciembre de 2016. En diplomacia la ausencia puede ser una forma de ejercer presencia, y el silencio puede llegar a ser el más elocuente discurso. Hacemos votos porque este significativo gesto del Papa Francisco, al renunciar a enviar a su Delegado a la visita que estaba prevista en los próximos días a nuestra Venezuela, haga reflexionar a quienes en el gobierno nacional hicieron colapsar el mecanismo de diálogo con su sistemático incumplimiento de los acuerdos, y los oriente a desandar la escalada de represión y acentuada intolerancia desatada desde el poder en las últimas semanas, con el conocido saldo de nuevos presos políticos y otras agresiones igualmente inaceptables, como las realizadas recientemente por grupos irregulares oficialistas contra S.E. Monseñor Antonio López Castillo, Arzobispo de Barquisimeto Siga teniendo usted la certeza de nuestro agradecimiento venezolano, y de nuestra más alta estima y consideración. Queda de Ud., atentamente, Jesús Chúo Torrealba

Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática

You must log in to post a comment.