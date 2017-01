Monseñor López Castillo: “No creemos en el comunismo socialista fracasado” El monseñor Antonio López Castillo, arzobispo de Barquisimeto, expresó este sábado que “siente un dolor muy grande” porque la población venezolana no tiene ni comida ni medicamentos. “Se mueren los niños y los ancianos por la falta de medicamentos. No tienen repuestos para sus vehículos. Me preocupa que esto exista”, agregó durante la misa que se realizó por la 161° procesión de la Divina Pastora. “La mayoría de nuestro pueblo no creemos (sic) en el comunismo socialista fracasado”, afirmó mientras los feligreses le apludían. Sostuvo que el socialismo solo ha ofrecido hambre y miseria a Venezuela. Pidió a la Virgen Santísima por que el país logre de manera pacífica cambiar la crisis por un ambiente de “prosperidad y paz”. “Nosotros creemos en la democracia, por eso yo, como pastor, no callaré jamás”. Llamó a que se respete la Constitución para que no sea “vandalizada” y exigió libertad de expresión, alimentos y calidad en los servicios públicos. “María nos protege de caer en sistemas totalitarios que impiden que el pueblo sea libre y digno. ¡Viva nuestro pueblo digno, que quiere vivir en verdadera democracia”. Ayer la Conferencia Episcopal denunció la represión que aplicado el gobierno a comienzos de año. “La ola de represión y persecución política que se ha desatado en los últimos días lesiona gravemente el ejercicio de la institucionalidad democrática. Solo en regímenes totalitarios se impide la libre manifestación de la ciudadanía”, advirtieron.

