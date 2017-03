Monseñor Polito Rodríguez: El Miércoles De Ceniza Invita A La Conversión Y Arrepentimiento LUISANA SUÁREZ San Carlos.- El Obispo de la Diocesis de San Carlos, monseñor Polito Rodríguez, exhortó este “Miércoles de Ceniza”, a toda la feligresía y párrocos de las diferentes parroquias a preparar y organizar muy bien la Semana Santa, que inició ayer con la cuaresma, nuevo tiempo litúrgico que invita a la conversión y el arrepentimiento. Monseñor exhortó a los cojedeños a darse la oportunidad de vivir ese gran misterio salvífico de amor a Dios para toda la humanidad. Expresó que todas las parroquias deben verse favorecidas por el amor y misericordia del Señor, para que todos puedan seguir al Cristo resucitado que pasó por la pasión, muerte y triunfó para “darnos vida en abundancia”. Rodríguez explicó que el miércoles de ceniza se centra en tres grandes elementos que ayudan a ir a la conversión, especificamente con la liturgia (palabra de Dios), que orienta a la oración. Dijo que en esa intimidad con el Señor, la oración de acción de gracias, petición, perdón, alabanza y contemplación son esenciales para unirnos a Dios. Otro mecanismo que mencionó fue la caridad y la limosna. Señaló que hay mucha gente necesitada en estos momentos, donde todos estan inmersos, pero siempre habrán unos más necesitados que otros, y de allí la apertura de la caridad y el corazón para ayudar al prójimo. De esta manera, el Obispo pidió a los cojedeños ser más abiertos y solidarios. Asimismo, recordó que durante este periodo se encuentra presente el ayuno, que hoy día está dificil para llevarlo a la mesa, por lo tanto, no hay mucho qué ayunar. De esta manera, espera que la cuaresma lleve a celebrar una bella Semana Santa que está marcada por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, porque los cristianos no deben quedarse con el Cristo muerto, sino ir al Cristo resucitado.

You must log in to post a comment.