Montoya: Venezuela no podrá silenciar la investigación en las obras de Odebrecht Corrupción, complicidad y sobornos rodean la obras asignadas a la trasnacional brasileña Odebrecht en el Zulia. Por ello y ante la negativa del Gobierno de anunciar una investigación formal sobre las obras en las que se vincula a Venezuela, los diputados ante la Asamblea Nacional, Julio Montoya y Avilio Troconiz, asistieron a la Fiscalía del Ministerio Público en el estado Zulia para exigir se inicie una investigación. Nota de prensa Julio Montoya, diputado a la Asamblea Nacional, aseguró que la magnitud de las irregularidades ocurridas en torno a Odebrecht en el Zulia amerita una investigación profunda por los recursos asignados y no ejecutados. “Primero justicia y sus diputados vienen al Ministerio Público a exigir que se haga justicia y se abra una investigación por los casi cinco mil millones de dólares que se invirtieron en obras inconclusas que fueron encargadas a Odebrecht y la constructora Alba Bolivariana. Sabemos que en este país la actuación de la Fiscalía para investigar y de la Contraloría para garantizar los recursos del estado, es prácticamente nula, pero aquí seguimos denunciando. Tarde o temprano la justicia llega. Venezuela no podrá silenciar la investigación en las obras de Odebrecht”. En la visita a la fiscalía en Ministerio Público se hizo entrega de un documento formal donde se exigen respuestas al caso y determinar los implicados. “No sólo hay que investigar a Odebrecht, también hay que investigar quién le pagó, porque para ejecutar el 100 por ciento de una partida y que la obra física esté sólo al 16 por ciento de ejecución, un Ministro, Viceministro o funcionario tuvo que inspeccionar la obra y cuando estuviera lista aprobar esos pagos en su totalidad. Hay sobreprecio comprobado, pago de comisiones y empresas subcontratadas. Exigimos saber quiénes están detrás de esas empresas” denunció Montoya. Así mismo, el también directivo nacional de Primero Justicia expresó: “El segundo canal de Panamá costó cinco mil millones de dólares. Entre La Planicie, Puente Nigale y la planta de etanol hay casi seis mil millones de dólares, es decir, los zulianos perdimos para nuestro desarrollo un canal de Panamá. Primero Justicia no permitirá que se guarde silencio cómplice ante estos hechos y venimos a exigirle a la Fiscal General de la República que investigue”.

