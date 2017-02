Movimiento Por El Rescate De Anzoátegui Continúa Recorrido Por Las Comunidades ALEXANDER OLVERA San Carlos.- El Movimiento por el Rescate de Anzoátegui, liderizado por Marcos Campos, continúa la agenda de visita a las comunidades de ese municipio en que sus pobladores se encuentran olvidadas por el Gobierno regional y municipal. Campos, conjuntamente con su equipo de trabajo, visitó las comunidades de La Chorrera, Los Mangos, Mata Oscura y Retajao, en la que hicieron contacto directo con sus pobladores y conocieron las penurias por las que atraviesan. El luchador social expresó que las instalaciones deportivas de la zona se encuentran en precarias condiciones y totalmente abandonadas. Indicó que el deporte es pieza fundamental en las comunidades, para minimizar el flagelo de la delincuencia en la entidad. Agregó que se siente preocupado por su gente y esa es la razón que lo motiva a trabajar en función de mejorar la calidad de vida de la zona.

