MUD pide validar por un solo partido político (Comunicado) La Mesa de la Unidad Democrática emitió este jueves un comunicado en el que pide a los venezolanos que validen por una sola tolda política. A continuación el comunicado completo: En los dos pasados fines de semana, los partidos de la Unidad, Avanzada Progresista y Voluntad Popular, lograron y superaron la meta exigida para validarse como organizaciones políticas. El pueblo venezolano salió a las calles y se movilizó no solo para defender a una organización política, a unos colores y a una bandera, sino para defender sus convicciones democráticas y ser parte del cambio político que con urgencia claman los venezolanos, víctimas todos de un régimen autoritario. En la Unidad lo hemos dicho y repetimos que los venezolanos nos enfrentamos a una dictadura y todos tenemos una obligación histórica, política y moral: derrotarla democráticamente. En ese sentido, la MUD quiere hacer un llamado a la inmensa mayoría del pueblo venezolano, esa que sueña y lucha por un cambio en nuestro país: si firmaste por uno de los dos partidos que ya cumplieron su fecha de validación, NO puedes firmar por otra tolda en las convocatorias de los sucesivos fines de semana pues tu firma pasaría a validar, entonces, a la organización partidista última que selecciones. Por tanto, esto pudiera afectar la validación de todos aquellos partidos que ya participaron en el proceso, que es lo que quisiera el régimen que ocurriera: que nos invalidemos entre nosotros mismos. Invitamos a los venezolanos que aún no han participado, a apoyar el proceso de validación de los partidos políticos de la MUD que corresponde cumplir en los próximos días.

