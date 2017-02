Muere el exvicepresidente panameño Ricardo Arias Calderón El exvicepresidente panameño, Ricardo Arias Calderón, quien asumió su cargo durante la invasión estadounidense de 1989, falleció este lunes después de una larga enfermedad, confirmó el mandatario del país centroamericano, Juan Carlos Varela. Calderón “dedicó su vida a servir a los demás con integridad, valentía y una profunda convicción democrática. Fue sin lugar a dudas un pilar de la recuperación democrática de Panamá”, señaló Varela en un comunicado. Arias, de 83 años y quien padecía la enfermedad de Parkinson, falleció en un hospital de la capital panameña. De ideología democristiana fue uno de los más acérrimos opositores al régimen militar (1968-1989) del general Omar Torrijos, primero, y del de Manuel Antonio Noriega, después. Arias y Guillermo Ford, fallecido en 2011, fueron vicepresidentes del gobierno de Guillermo Enadara (1989-1994). El gobierno de Endara fue el primero tras la invasión de Estados Unidos iniciada el 20 de diciembre de 1989 para capturar a Noriega, al que la justicia norteamericana acusaba de narcotráfico. Endara, fallecido en septiembre de 2009, encabezaba una coalición opositora que ganó las elecciones de 1989, pero el triunfo no fue reconocido por el gobierno de facto de Noriega. Pocos meses después, y en plena invasión, Endara, Arias y Ford, asumieron el poder en una base militar estadounidense. Arias “dio voz a miles de panameños en momentos sumamente complejos del país”, dijo Varela sobre esta figura política que presidió por varios años la Internacional Demócrata Cristiana. AFP

