Mujer denunció “atropello y agresiones” de PoliCojedes San Carlos.- A la sala de redacción de este rotativo se apersonó la señora Hilda Josefina Lamas, a fin de hacer público los “atropellos y agresiones” de las que fue víctima, acciones realizadas por funcionarios de la Policía Estadal en Apartaderos municipio Anzoátegui, a cargo de la O/A Neydi Villanueva, comandante de esa estación policial. Lamas indicó, que los funcionarios llegaron a su residencia sin ninguna orden de allanamiento y en compañía de un supuesto supervisor de la Superintendencia de Precios Justos (Sundde), por una presunta denuncia realizada por la comunidad tras vender productos de la cesta básica a altos precios, por ser la dueña de una bodega. Negocio que no funciona y no existe en la vivienda. Trascendió que aun y sin mostrar una orden, la señora abrió la puerta de su casa a los efectivos, con la intención de que los funcionarios revisaran y pudieran constatar que ahí no había ninguna bodega. Por lo que, de inmediato los efectivos le informaron que debía acompañarlos hasta la estación policial, debido a lo que habían encontrado. Es preciso mencionar, que según lo relatado por Lamas, los policías pudieron ver que dentro de un cuarto solo había un par de aceites, una bolsa de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) así, como cualquier otro tipo de alimentos para el consumo de su familia pues no había cantidades de comida, que culparan a la afectada de la supuesta acusación por la que estaba siendo investigada. De acuerdo a la denuncia de la afectada, los efectivos de seguridad cargaron con las cosas que consiguieron, además de productos de uso personal. Seguidamente, a la llegada de la ciudadana a la estación policial, esta fue víctima de agresiones por parte de los funcionarios, quienes la golpearon causándole daños en la boca, brazos y demás partes de su cuerpo. Aunado a ello, la tuvieron todo el tiempo detenida sin poder ir al baño por falta de custodia. Ante esta situación, la denunciante ya presenta un proceso legal, el cual afianzará a fin de hacer justicia y evitar que demás personas inocentes y trabajadoras sean víctimas de esta clase de atropellos, en los que se ve reflejado la extralimitación de las funciones de los policías, así lo destacó la ciudadana.

