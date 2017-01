Nicolás Cardona (@NicoCardona13) remonta al segundo puesto del Dakar en clase Marathon El motociclista venezolano Nicolás Cardona finalizó este viernes en la trigésima segunda colocación absoluta en el undécimo día de carrera del Dakar 2017, jornada cumplida entre San Juan y Río Cuarto, penúltima etapa que tuvo un recorrido total de 759 kilómetros y que ha permitido al larense ascender al segundo puesto en la clase Marathon. Nota de prensa Al igual que el día jueves, Nicolás Cardona tuvo otro sólido desempeño en el calor argentino y ello le ha permitido avanzar dos lugares en su división, además de consolidarse entre los treinta mejores en la general. El nativo de Barquisimeto ahora escolta al andorrano Christian España, puntero destacado en la clase Marathon y este sábado espera cerrar en grande cuando la caravana llegue a Buenos Aires, jornada final de la agotadora competencia. Cardona, al manillar de una KTM 450cc del equipo Pedrega Racing, finalizó la ruta del viernes a 44 minutos y 52 segundos del ganador de la general, el español Joan Barreda, al comando de una Honda, uno-dos que completó con el portugués Paulo Goncalves. En el primer puesto en el acumulado de tiempo se mantiene el británico Sam Sunderland, quien de no mediar contratiempos el día de clausura, será el vencedor de la prueba. El tiempo empleado por Nico Cardona en el undécimo día de competencia fue de 4 horas, 1 minuto y 59 segundos, desempeño que lo hace subir tres nuevos lugares en la general para colocarse en la casilla veintiséis. En la división Marathon, la victoria volvió a quedar en poder de Christian España quien superó al criollo Cardona por algo menos de 4 minutos. Los cambios en la clase Marathon que permitieron la escalada de Nicolás Cardona se dieron con la penalización de una hora que el jueves recibió el francés Loic Minaudier, segundo hasta el décimo día de carrera, mientras el español Marc Sola fue superado por Nicolás Cardona en la undécima etapa al aventajarlo por 9 minutos y 38 segundos, por lo que los 4 minutos que el europeo contaba a su favor quedaron anulados, lo que deja ahora al venezolano con 5 minutos y medio de ventaja al encarar el último día.

La penúltima etapa del Dakar enlazó las ciudades de San Juan y Río Cuarto, con 288 de prueba especial, mientras en la jornada de clausura a disputarse el sábado y que trasladará a los pilotos a la capital de Argentina, serán 722 kilómetros de enlace y apenas un especial cronometrada de 64 kilómetros, lo que deja poco margen para recuperar terreno.

