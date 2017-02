Niña Resultó Lesionada Tras Ser Arrollada Por Motorizado En Tinaco ROSEDEL CAMPO San Carlos.- En plena vía pública del sector San Luis, del municipio Tinaco, un motorizado atropelló a una niña de tan solo tres años de edad, por lo que sufrió severas lesiones y se encuentra bajo constante observación en la emergencia pediátrica del Hospital “Dr. Egor Nucete”. A través de fuentes cercanas a los cuerpos de seguridad de la región, se conoció que la infante salía junto a su progenitora del preescolar ubicado en la citada comunidad tinaquera, cuando en el instante en que cruzaban la calle fueron abordadas por el conductor que arrolló a la pequeña. El sujeto se dio a la fuga, sin portarle lo que había sucedido. Las personas que se encontraban en el sitio notificaron el caso ante el Sistema Integral de Emergencias Cojedes (SIEC-911), por lo que inmediatamente acudieron al llamado los paramédicos de Protección Civil, se encargaron de trasladar a la lesionada al nosocomio capitalino. De acuerdo al diagnóstico de los galenos de guardia, la pequeña sufrió traumatismo craneoencefálico moderado, politraumatismo generalizado y fractura en el fémur izquierdo. Vale mencionar que el hecho ocurrió alrededor de las 03:00 de la tarde de este martes. Al sitio del acontecimiento acudieron los agentes de la Policía Nacional Bolivariana, quienes activaron un operativo de seguridad, con el propósito de ubicar al responsable de este hecho.

