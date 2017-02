Nuncio Apostólico: Los venezolanos necesitan una conversión de cabeza, ver al otro como un hermano Nuncio Apostólico en Venezuela, Aldo Giordano, afirmó que todavía hay la disponibilidad del Vaticano para continuar en el proceso de diálogo. Sin embargo, negó que se tenga previsto alguna reunión en la sede principal de la Santa Iglesia Católica. Del mismo modo, aseguró que “andamos por los caminos de paz, hemos visto al otro como una especie de enemigo”. Aseguró lo que necesitan los venezolanos es “una gran convención de cabeza, ver al otro como un hermano”. Con respecto a lo dicho por el secretario General de Organización de Estados Americanos, Luis Almago, en el que no se activará la Carta Democrática hasta que el Vaticano se retire del proceso. El Nuncio indicó que están “invitados hasta cuando nos inviten, nosotros no somos los que vamos a cerrar ventanas y puertas”.

