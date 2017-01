Obama dejará la Casa Blanca con un 60 % de aprobación, según una encuesta El presidente de EE.UU., el demócrata Barack Obama, dejará la Casa Blanca el próximo 20 de enero, cuando el republicano Donald Trump tome posesión, con un 60 % de aprobación de los estadounidenses, según una encuesta publicada hoy por la CNN. El sondeo, hecho por teléfono a 1.000 adultos del país norteamericano entre el 12 y 15 de enero pasados, el 60 % respondió de forma positiva a la pregunta de si aprueba o desaprueba la manera en que Obama ha hecho su trabajo como presidente. Ese porcentaje significa su mejor marca de popularidad desde junio de 2009, su primer año al frente del Gobierno, de acuerdo con el estudio demoscópico, que tiene un margen de error del 3 %. En comparación con otros presidentes salientes, los únicos en superar su popularidad a la salida de la Casa Blanca fueron Bill Clinton en 2001, con un 66 % de aprobación, y Ronald Reagan en 1989, con un 64 %. Además, el 65 % de los encuestados calificaron la presidencia de Obama como un “éxito”. Una 25 % de los estadounidenses que participaron en el sondeo dijeron que Obama es uno de los mejores presidentes que ha dirigido el país, superando ampliamente la proporción que opinó lo mismo de otros presidentes recientes cuando terminaban sus mandatos, como Clinton (11 %) y George W. Bush (5 %). Por su parte, la primera dama, Michelle Obama, obtuvo una calificación de favorable del 69 %, su máxima nota desde 2012, igualando así a la de enero de 2009, justo antes de la primera toma de posesión de su marido. Obama cederá el mando del país este viernes a Donald Trump, quien llegará al poder como el presidente electo más impopular de EE.UU. en décadas.

