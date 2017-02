Obras paralizadas requieren ser activadas para beneficio del pueblo Tinaquillo.- Domingo Díaz, dirigente social del municipio Tinaquillo, expresó preocupación por las obras que están paralizadas en la localidad, entre ellas mencionó los puentes de la calle Piar y el otro el que comunicaría al sector Juan Ignacio Méndez con Guayabito. Destacó que el alcalde anunció la pronta culminación de estos trabajos, pero ya han pasado varios meses y aún están igual, mientras tanto la comunidad espera que estas labores finalicen y así faciliten la llegada a sus hogares. Hizo referencia a las condiciones en las que se encuentra el estadio de La Floresta, el mismo está lleno de monte, y en este sitio practican deporte muchos niños de Tinaquillo. Por esta razón, hizo llamado a las autoridades a fin de que tomen conciencia y atiendan estos espacios que requieren siempre de estar limpios para que así los jóvenes entrenen en unas instalaciones en óptimas condiciones y animados de realizar sus prácticas. Díaz, preocupado por el escenario solicitó a la Dirección Municipal de Deporte, quien en los últimos días se ha dedicado a la recuperación de recintos deportivos que visite las áreas y mande a cortar la maleza, pues los muchachos y representantes le estarán agradecidos.

You must log in to post a comment.