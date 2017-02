Ochoa Antich: Con designación de Gobernadores a dedo Maduro regresa a tiempos de Lusinchi En rueda de prensa en la ciudad de Cumaná, adonde vino a dejar instalada la ong Encuentro Ciudadano Organizado de Sucre (Ecos), coordinada por el matemático y profesor universitario Luis Martínez y asociada al Foro Cambio Democrático, Enrique Ochoa Antich expresó que el chavismo tiene una relación farisaica con el pensamiento federal zamorano. Nota de prensa -Con la designación a dedo de Edwin Rojas como gobernador espurio del estado Sucre, la oligarquía chavista muestra su total desprecio hacia el proceso de descentralización y el pueblo, argumentó Ochoa Antich. Por su parte, Luis Martínez, quien como diputado del estado Sucre fuese defensor de sus derechos regionales frente al centralismo, rechazó esta designación por considerarla una ofensa al gentilicio sucrense. -Pasando por encima de nuestro pueblo, y casi como una burla justamente cuando se celebra en esta tierra el natalicio de Antonio José de Sucre, el gobierno atropella al estado con una designación a dedo, denunció Martínez. Como reflexión histórica, y recordando que el gobierno viene haciendo lo mismo en otros estados, Ochoa adelantó lo siguiente: -Con estas designaciones a dedo, Maduro nos retrotrae a los tiempos de Jaime Lusinchi cuando se designaba como gobernadores a los secretarios generales regionales del partido AD. A propósito del nuevo aniversario del alzamiento militar del 4F, tanto Martínez como Ochoa aseguraron que se trató de un intento de golpe militar contra un gobierno civil constitucional y que más allá de sus causas, debe ser condenado pues “no hay golpes buenos y malos, de izquierda y de derecha, y son tan rechazables el golpe de Carmona como el que pretendió Chávez en el 92”, según las palabras de Luis Martínez. -Y si las cosas entonces andaban mal, muy mal, hoy están peor, mucho peor, declaró Ochoa Antich. Los coordinadores del ECOS y del FCD, subrayaron la distancia entre los ideales de democracia, honestidad y justicia social que supuestamente animó a los alzados del 92, y la realidad de hoy con más autoritarismo, más corrupción, más pobreza. -Y más violación a los derechos humanos, expresó Luis Martínez. A lo que Ochoa Antich agregó: -Exigimos que los actuales presos políticos tengan al menos las condiciones privilegiadas que yo le conocí a Chávez en Yare cuando lo visité como defensor de los DDHH. Recuerda que los alzados estaban en una casa anexa a la cárcel, con las rejas abiertas y cocina propia, con jardines adonde hacían deporte y tenían reuniones políticas casi asamblearias, recibían visitas y libros y hasta periodistas. -Y es claro que respecto de la IV, Chávez cometió más delitos que Leopoldo respecto de la V, sentenció Ochoa. Finalmente, ambos activistas de la sociedad civil invitaron a luchar a través del diálogo y la protesta social por rescatar el voto y asegurar las elecciones regionales este mismo año.

