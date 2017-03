Oficialismo marchará este miércoles #15Mar para recordar a Hugo Chávez Para conmemorar los cuatro años del fallecimiento del presidente Hugo Chávez, oficialistas se movilizarán este miércoles desde el Patio de Honor de la Academia Militar, ubicada en Fuerte Tiuna, hasta el Cuartel de la Montaña en el 23 de Enero en Caracas. AVN Desde el pasado 5 de marzo se han realizado diversos foros y actividades recreativas y culturales en el Cuartel de la Montaña y espacios culturales del país en honor al expresidente de Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó este martes que el 15 de marzo de 2013 partidarios del Gobierno expresaron su lealtad al acompañar el traslado del cuerpo de Chávez desde la Academia Militar hasta el Cuartel 4F. “15 de marzo, aquella histórica manifestación de amor, cuando llevamos por las calles de Caracas a Chávez, hasta su lugar de vigilia en el Cuartel de la Montaña”, expresó.

