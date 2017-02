Olivares llevará a Fiscalía y Ministerio denuncias de trabajadores del sector salud Voceros de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud) acudieron a la SubComisión de Salud de la Asamblea Nacional, donde denunciaron la grave escasez de insumos médicos, las pésimas condiciones labores de los trabajadores del sector y las malas condiciones de los hospitales del país. Nota de prensa Durante sus derechos de palabra, los voceros de los trabajadores denunciaron, persecución, falta de insumos, mala alimentación para los pacientes en los hospitales del país y deudas laborales, además exigieron bonificación del salario y ticket de alimentación para los Jubilados y pensionados del sector. Pablo Zambrano, dirigente sindical y secretario ejecutivo de Fetrasalud, explicó que “una vez más nos acercamos a la Asamblea Nacional a denunciar la situación que se vive en los centros de salud y los problemas de pacientes, familiares y trabajadores y jubilados del sector”. “Tenemos casos de mujeres trabajadoras que cobran sólo 15 mil bolívares y se ponen a llorar, porque no saben como dar de comer a hijos, entonces estamos viviendo un drama. El Gobierno tiene que ir al meollo del asunto, el fondo es que no puedes aumentar sin ver la inflación….. Vamos directamente a la miseria porque el Gobierno no toma las medidas que tiene que hacer”, expresó el dirigente sindical. También tomó la palabra Mauro Zambrano, dirigente Sindical del Hospital Clínico Universitario de Caracas, quién aseguró que es importante que se unifique el Sistema de Salud por medio de una Ley.”Proponemos que se involucren a todos los sectores en la discusión de esta Ley”. Los derechos de palabra fueron escuchados por el presidente de la SubComisión, José Manuel Olivares, quién acotó que es importante hacerle el seguimiento a estas denuncias de los trabajadores. “Enviaremos todas las denuncias a los espacios responsables. Que ninguno diga que no lo sabe o se está enterando. Al ministerio de Trabajo, a la Defensoría y Contraloría. Nuestro trabajadores y nuestros pacientes merecen un sistema de salud digno, es un derecho que está en la Constitución Nacional”. Así mismo propuso a los trabajadores presentar por escrito todas estas quejas ante la Fiscalía General de la República, exigiendo una averiguación administrativa ante la falta de respuesta de las autoridades a los reclamos de los trabajadores del sector salud.

