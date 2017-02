Omar González: Régimen de oídos sordos ignora familiares de militares desaparecidos “Régimen de oídos sordos ignora familiares de militares desaparecidos”, así lo denunció el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Omar González Moreno. El legislador por Vente Venezuela indicó que la cúpula dirigencial del Estado es la culpable de los hechos acaecidos en el estado Amazonas. “La responsabilidad es doble. Son culpables por la adquisición de equipos militares de segunda clase, pura chatarra es la que le han comprado a los rusos, y además son responsables por la omisión abierta y descarda que hacen del caso”, denunció. Sostuvo que la posición de silencio asumida por los representantes del régimen da clara demostración de la indolencia oficial. “A esta gente le tiene sin cuidado que los venezolanos se mueran de hambre o de falta de medicamentos, a ellos no les interesa que un grupo de venezolanos que forman parte de nuestro Ejército se encuentren desaparecidos. A ellos lo que les importa es el poder y los beneficios personales que éste trae consigo”, ahondó. Omar González y su homólogo Franco Casella han permanecido al lado de un grupo de padres y madres, esposas y hermanos de los militares que tripulaban el helicóptero extraviado, y han acudido con ellos a la Fiscalía General de la República para exigir que se inicie una investigación en torno al caso y han anunciado que solicitarán a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía Militar que se pronuncien al respecto. “¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hermanos? ¿Dónde están nuestros esposos? Estas son las preguntas que madres, padres, hermanos y esposas se hacen ante este hecho, y lo más escalofriante es como el régimen ignora la desesperación de estas personas, como con frialdad hacen caso omiso al dolor de estos ciudadanos”, resaltó.

Misterio y preguntas Omar González indicó que el hecho despierta una serie de interrogantes y de suposiciones que deben ser planteadas para la reflexión de la opinión pública nacional. Entre las preguntas que brotan-continuó- resaltan las siguientes: ¿Por qué el régimen no habla? ¿Qué oculta el Alto Mando Militar? ¿La guerrilla colombiana está en posesión de la aeronave venezolana? Para el diputado por el partido de la libertad la misteriosa desaparición del helicóptero demuestra la incapacidad del régimen venezolano y su desprecio hacia la vida humana. Nota de prensa

