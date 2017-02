Omar González: Tras las rejas deberían estar los altos jerarcas del régimen “Tras las rejas deberían estar los altos jerarcas del régimen”. Así lo aseveró este lunes el diputado de Vente Venezuela por el estado Anzoátegui, Omar González Moreno, durante un encuentro con dirigentes vecinales en Puerto La Cruz. Nota de Prensa Señaló que el “prontuario oficial” abarca el escándalo de los narcosobrinos, el tráfico de pasaportes para el beneficio de terroristas internacionales, la niñera viajera de Elías Jaua, la “vendetta en Pdvsa (Petróleos de Venezuela)” y el caso de Odebrecht. “Maduro pide cárcel para los culpables de corrupción, pero su posición no es más que retórica barata y superflua, porque si van a prisión todos los corruptos y funcionarios involucrados en la comercialización de estupefacientes, en el apoyo de movimientos extremistas y demás delitos, entonces el mismo Maduro debería estar, junto a todos sus ministros y muchos diputados, en la cárcel de Yare”, indicó. El legislador por el partido de la libertad fue tajante al precisar que la familia presidencial no se ha deslindado de los denominados narcosobrinos, quienes fueron procesados, acusados y responsabilizados en Estados Unidos por el tráfico de drogas. Además de los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, los casos de la niñera de Elías Jaua viajando en aviones de Pdvsa y siendo una especie de “mula” de documentos del Estado y el caso de la venta de pasaportes venezolanos a posibles extremistas islámicos que salpica al vicepresidente Tareck El Aissami, son parte de los hechos que engrosan la lista de delitos cometidos por los jerarcas del régimen. Omar González Moreno precisó que el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia no actúan apegados a la Ley y a la ética, sino que responden a los intereses del régimen venezolano. “Una investigación llevada adelante por esta Fiscalía es simple show del oficialismo”, dijo. Seguridad Omar González Moreno manifestó que los anuncios presidenciales en materia de seguridad son parte del “cuento de nunca acabar”. Van más de 15 planes de seguridad -agregó-, los cuales han fracasado y han allanado el terreno para que el delito común se expanda por todo el país. Aseveró que el régimen venezolano sólo ha violado los derechos humanos con sus iniciativas de orden público.

