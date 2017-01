Omar Hernández: Nos declaramos en emergencia por actitud negligente de la Gobernadora y Marisol Noda San Carlos.- El docente estadal jubilado Omar Hernández Reyes, en nombre del gremio al que forma parte, se presentó hasta este medio de comunicación, para anunciar que los educadores se declaran en emergencia por la actitud negligente y hermética de la Gobernadora y la autoridad única de educación Marisol Noda, quienes no tienen el mínimo interés de solventar la difícil crisis que atraviesan los maestros de la referida dependencia. El docente lamentó el grado de ineficiencia que demuestran las autoridades. Dijo que el sector educación se encuentra en total abandono a pesar de ser pilar fundamental para la construcción de este país que tanto lo necesita. “Hoy los maestros estadales sobrevivimos con un salario de hambre que no alcanza para el transporte para cumplir con las labores, ni mucho menos para alimentar su grupo familiar”, expresó Hernández. Repudió la situación que pasan los jubilados y pensionados quienes no cobran bono de alimentación y viven con un pírrico sueldo. Insistió que de lo único que se preocupa la Gobernadora es de acumular deudas y congelar el salario, pues indicó que los mismos se han mantenido estáticos sin recibir los incrementos correspondientes. Acotó que recientemente fue decretado un aumento salarial de 50 por ciento y desde el 2016 se les adeuda el 17 por ciento y 10 % más sus incidencias. Sostuvo que hasta la fecha ninguno de los incrementos se han hecho efectivo y desconocen el día en que se les incorpore a sus cuentas bancarias. “Los docentes estadales lamentablemente nos estamos comiendo un cable, gracias a este gobierno autocrático, hermético y corrupto que desvía los recursos y que juega con el dolor ajeno de estos dignos trabajadores. En otros estados se ha puesto en práctica la homologación, pero aquí en el Cojedes invicto solo reina la corrupción”, finalizó el entrevistado.

