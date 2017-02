Operativos para pago de impuestos serán todos los días en Carabobo En marzo los operativos que promueve el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) para declarar el Impuesto Sobre la Renta (ISLR) en el estado Carabobo se realizarán todos los días, de lunes a domingo, en los centros comerciales y oficinas que ha dispuesto el organismo, reseña Notitarde. En Valencia, por ejemplo, desde el 1 de febrero el C.C. Paseo Las Industrias, ubicado en la Av. Henry Ford, ha puesto a disposición de los contribuyentes un punto de atención que funciona de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde; mientras que en el municipio San Diego los funcionarios se encuentran desplegados en el C.C. Fin de Siglo en ese mismo horario. Caso contrario sucede en Naguanagua; allí los operativos inician a la 1:00 p.m. y terminan a las 7:00 p.m. en el Sambil y La Granja. Sin embargo, en todos estos espacios el servicio al cliente parece ser rápido y satisfactorio. “Tardé como 10 minutos y la muchacha me atendió muy amable, les sugiero a todos que vengan a hacer esto cuanto antes para que se eviten esas colas tan tediosas que se hacen a última hora”, recomendó el usuario Luis Solano. Para poder realizar la declaración y pago del ISLR correspondiente al ejercicio fiscal 2016 y así evitar sanciones, se recuerda que es importante que los patronos emitan a tiempo el Comprobante de Agente de Retención de Impuesto (ARC), documento que refleja todos los pagos y retenciones de impuestos realizados por la empresa a la persona natural, pues es éste el soporte de la Declaración Definitiva de Impuesto Sobre la Renta. De atender estas consideraciones, los contribuyentes no necesitarán acudir a gestores, pues para ello la institución desplegó una plataforma automatizada que cuenta con la asistencia de funcionarios en todo el país.

