Pacientes Renales Aseguran Ser Víctimas De Amedrentamiento Por El Sebin LUISANA SUÁREZ San Carlos.- Duglas Ochoa, paciente renal del estado Cojedes, denunció públicamente que el Centro Nefrológico de San Carlos, fue visitado este el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), para tratar de amedrentarlos y callarlos para que no sigan ejerciendo medidas de presión e informando al pueblo de la grave situación que atraviesan en estos momentos. Ochoa relató que fue un Comisario que se presentó al centro de salud preguntado por él, pero aseguró que no lograrán amedrentarlos con amenazas y deteniéndolos, porque saben en cualquier momento van a pagar con su vida por la enfermedad con fase terminal que presentan. Por lo tanto, no tienen miedo. El declarante comentó que no saben si esta persona que se hizo pasar por comisario es realmente funcionario del Sebin porque no mostró credenciales. Expresó que están dispuestos a seguir esta lucha por el acceso a la salud que es un derecho constitucional de los venezolanos. Repudió que estos organismos de seguridad en vez de reprimir el hampa y la inseguridad que reina en las calles, anden tratando de amedrentar a los dirigentes de los gremios que es su caso, por ser la voz de los pacientes. Dijo que esta crisis se va a agudizar porque el gobierno no tiene intención de solucionar este problema. Hizo un llamado de conciencia al gobierno Nacional, regional y a los nueve alcaldes de los municipios, para que gestión la situación. Finalmente, relató que no poseen líneas, macrogoteros, filtros y heparina. Por lo tanto, pidió al Seguro Social que den respuesta, porque van a morir. Destacó que la única que se ha solidarizado con ellos es Magalys Cisneros de la Defensoría del Pueblo.

