Pana Vota lanza campaña “Te Quiero Venezuela Este martes 14 de febrero la organización Pana Vota lanzó a través de sus redes sociales, la campaña Te Quiero Venezuela con motivo de la celebración del día del Amor y la Amistad, y con la participación de jóvenes voluntarios. Usando los dedos índice, pulgar y meñique, utilizados en el lenguaje de señas para darle significado a la frase “Te Quiero”, se le dio sentido electoral, haciendo hincapié en que cada uno de estos dedos son necesarios a la hora de ejercer el derecho al voto. “Votar es querer a Venezuela”, expresó Carlos Carvajal, Coordinador Nacional de Pana Vota. Esta organización que lleva más de tres semanas en las calles de Caracas llevando un mensaje de concientización a través de la campaña Venezuela Participa, en conjunto con el rapero Afroow, ahora llega a los venezolanos a través de su cuenta @PanaVota con un mensaje de amor al ejercicio al voto, de manera creativa y significativa. “Nuestras campañas tienen como norte llegar a la gente e incluirlas en las mismas, para que así se conciencien sobre el tema electoral. Hoy en día hay aproximadamente 2.000.000 de venezolanos que no están inscritos en el Registro Electoral. Además vemos con preocupación que las Elecciones Regionales, que debían ser el año pasado, no serán tampoco en junio del 2017, tal y como dijo la Presidenta del CNE, la Rectora Tibisay Lucena. Sin duda alguna que querer votar es realmente querer a Venezuela”, concluyó Carvajal al momento de hablar sobre la campaña y el ámbito político-electoral actual.

