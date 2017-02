Panamá evalúa legalizar y dar permisos laborales a migrantes cubanos El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció que “evalúan alternativas para los migrantes cubanos”, por lo que podrían ser legalizados y hasta obtener permisos laborales, publica TVN Noticias. Varela expresó que se están analizando alternativas para los que decidan quedarse, ya que no van a ser muchos. “No quiero una concentración de personas en Panamá (…). Podríamos buscar alternativas a los que decidan quedarse, no van a ser muchos, porque muchos han decidió regresar a Cuba, otros al país de donde vienen y otros lastimosamente sí han tenido antecedentes de seguridad, tendrán que ir al albergue de Migración”, manifestó el mandatario panameño. Tan solo en el albergue de Lajas Blancas en la provincia de Darién se estima la presencia de 52 migrantes cubanos, mientras que en el albergue de la Pastoral Social Cáritas de Panamá, hay 225 migrantes cubanos esperando una respuesta de las autoridades. Liván Wilsón, migrante cubano en Panamá, espera que las autoridades panameñas les “otorguen permisos de trabajo” para poder quedarse y surgir en este país. Sin embargo, pocos cubanos han decidido retirarse voluntariamente y regresar a su patria junto a sus seres queridos. Estados Unidos puso fin el jueves 12 de enero de este año, con efecto inmediato, a la política conocida como “pies secos y pies mojados”, que permitía a cubanos conseguir automáticamente residencia permanente en el país, informó en su momento la Casa Blanca. “Los cubanos que traten de ingresar al país ilegalmente y que no califiquen para alivio humanitario estarán sujetos a remoción, de acuerdo con las leyes y prioridades de Estados Unidos”, expresó la presidencia estadounidense en una nota oficial. Al mismo tiempo, Estados Unidos dejó sin efecto un programa especial que permitía a médicos cubanos solicitar asilo a las autoridades estadounidenses en cualquier país del mundo. Con información de Yohany Guevara

