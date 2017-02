Para el ministro Torrealba el aumento del bono de alimentación no incidirá en la inflación El ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, aseguró que ante el inminente aumento de la Unidad Tributaria (UT) y del bono de alimentación -previsto para el próximo 15 de febrero- el mismo no incidirá en un alza de la inflación. Durante una entrevista que le realizaran en el canal Venevisión, Torrealba expresó que dicho ajuste “no tendrá un impacto negativo en la salud de las empresas, sino que es una reivindicación que permite que el trabajador pueda sostener el poder adquisitivo. No es cierto ese chantaje de que si aumentas el sueldo se incrementa la inflación. Cada vez que se aumenta la Unidad Tributaria se incrementa el monto líquido que percibe cada trabajador”. Indicó que la base de cálculo del cestaticket socialista (bono de alimentación) se mantiene en 12 UT. Cuando se anuncie el nuevo monto inmediatamente se debe aumentar el monto neto del beneficio. El ministro oficialista reiteró el anuncio realizado por el Intendente de Tributos Internos del Seniat, Erick Romero, quien aseguró a principios de semana que el nuevo monto de la Unidad Tributaria se dará a conocer el próximo 15 de febrero. A pesar de no “aflojar prenda” en lo que respecta el monto definitivo, analistas han adelantado que el mismo rondaría por los 1.080 bolívares.

