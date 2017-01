Participantes se disputarán la corona de los Carnavales Tinaquillo 2017 Tinaquillo.- En el municipio Tinaquillo ya arrancaron los preparativos para los Carnavales de Paz 2017, con la selección de 21 hermosas y talentosas chicas, quienes a partir de este momento se preparan para competir por la corona que les convertirá en la Soberana del Municipio. El pasado domingo, las instalaciones del Centro de Atención Social (CAS) se llenaron de brillo y glamour, en lo que fue el casting de selección de las aspirantes a Reina de los Carnavales de Paz Tinaquillo 2017. 60 Jóvenes en edades comprendidas entre los 16 y los 22 años, provenientes de diversas comunidades de la localidad acudieron al llamado efectuado por la Alcaldía Bolivariana del Municipio Tinaquillo, a través del comité organizador establecido para el evento, que colmará de alegría y diversión a toda la población Tinaquillera y a quienes visiten estas tierras durante las venideras vacaciones carnestolendas. Lorenzo Betancourt, coordinador del comité organizador de los carnavales, manifestó su satisfacción al ver la acogida que tuvo el llamado al casting, dijo que la participación refleja la credibilidad y confianza de la población en el certamen, dada la seriedad y organización de éstos. Explicó que las 21 candidatas comenzarán una excelente jornada de preparación que incluye clases de oratoria, modelaje, entre otras. Betancourt aprovechó la oportunidad para convocar a las agrupaciones musicales y bailarines de la localidad a participar del casting a realizarse mañana miércoles 18 de enero en el CAS, a partir de las 10:00AM, donde seleccionarán las agrupaciones que se presentarán en el magno espectáculo de la belleza de la localidad, como es la elección de la reina de Carnaval de Tinaquillo. Ratificó el compromiso del gobierno bolivariano encabezado en la localidad por el Alcalde de Tinaquillo, Luis Yoyotte Rojas, con el respaldo de la Gobernadora de Cojedes Margaud Godoy y del Presidente de la República, Nicolás Maduro, de ofrecer los mejores espectáculos que promueven la sana recreación y disfrute de las familias.

You must log in to post a comment.