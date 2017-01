@PartidoCOPEI_ Cojedes conmemoró su 71 aniversario San Carlos enero 13.- Con la presencia de distintos factores de la sociedad civil, organizaciones sociales y partidos politicos el partido Social Cristiano Copei conmemoró su 71 aniversario de lucha politica. Con una misa en la Catedral de la ciudad capital inciaron los actos, luego realizaron una ofrenda al padre de la patria en la plaza bolívar donde hubo palabras de los distintos actores politicos en la region. Entre los asistentes se encotraban el Juan Nuñez, Carlos Ortega, Ramon Moncada, el Ex Gobernador Alberto Galindez, la diputada Dennis Fernandez, el diputado Adonay Ochoa, y lideres de partidos politicos como Voluntad Popular, Primero Justicia, Accion Democratica, Avanzada Progresista entre otros.

