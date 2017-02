Paso Ancho Incomunicado Por Pésimas Condiciones De La Carretera IRIS MARCELLI GARCÍA Tinaquillo.- En Paso Ancho habitan aproximadamente 36 familias, quienes allí residen manifiestan que las condiciones de la carretera son pésimas, tal es el caso que los productores pierden sus cosechas por no poderlas arrimar al centro de la ciudad. Humberto Parada, representante de la comunidad, destacó que el Alcalde los visitó en el mes de agosto del año 2016 y se comprometió a que les mejoraría la vialidad, pero ya han pasado varios meses y aún nada que reciben el beneficio, ante esto, solicitó a las autoridades que tengan compasión de ellos ya que la mayoría son productores y viven de la venta de la agricultura. Otra de las dificultades que tienen es la pésima condición en que está la escuela, “ese es un ranchito que da mucha lastima y los niños son pocos los que asisten a recibir las actividades por lo menos tres veces a la semana cuando el docente va al caserío, ahí no tienen nada, por eso le pido a las autoridades que tengan piedad de este futuro”. Supuestamente la máquina para patrolear está dañada, pero en varias oportunidades ha ido a la Alcaldía a solicitar ayuda y no consigue a nadie, no ofrecen respuestas satisfactorias, “le rogamos a las autoridades que tengan un poco de humanidad para con nosotros, para Paso Ancho no entra pero ni una bicicleta y un camión para sacar la cosecha nos cobra 70 mil bolívares”. Parada, expresó que el Alcalde conoce el problema que allí existe y sabe de todas las dificultades que hay el sector, pero no entienden el por qué no se pronuncia, “estamos totalmente incomunicados, para entrar y salir de la zona cuesta una y parte de la otra, pues para llegar tardan dos horas”. Otra de las dificultades que presentan es que no les llega las bolsas de comida y son 36 familias únicamente, “queremos que la gente tenga capacidad para resolver nuestros problemas, no queremos mentiras, se quiere a alguien que tenga voluntad política, humana que nos tienda la mano, porque somos seres humanos que también deseamos vivir dignamente y que los servicios básicos funcionen como debe ser”

