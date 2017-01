Pdvsa activó comité para investigar accidente en la Autopista Regional del Centro La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) informó que activó un Plan de Emergencia y el Comité de Investigación Causa Raíz respectivo con el fin de determinar cuales fueron las causas de una colisión que se registró en la Autopista Regional del Centro durante este lunes entre un camión contra una Unidad de Transporte de Combustible (UTC) A través de una nota de prensa la petrolera precisó que la UTC perteneciente a la Sede Yagua en el Distrito Centro, se trasladaba desde Guatire por la Autopista Regional del Centro (ARC) transportando 37.000 litros de gasolina GSP95 octanos hasta la estación de servicios El Prado, en Valencia, estado Carabobo. Se procedió a activar el Plan de Emergencia y el Comité de Investigación Causa Raíz respectivo para determinar las causas de este evento no deseado. Le puede interesar: Un muerto por incendio de una gandola en la ARC a la altura de Maitana (+Fotos) La investigación premilitar evidenció que durante el trayecto la UTC perdió el control e impactó contra un vehículo tipo cava 350 que transportaba alimentos cárnicos, colisión que provocó el volcamiento e incendio de la Unidad de Transporte de Combustible Líquido. El conductor de la unidad y su acompañante sufrieron lesiones y fueron trasladados a un centro de salud para la atención médica correspondiente. Petróleos de Venezuela aseguró que garantiza el despacho y la distribución del combustible líquido en todo el territorio nacional.

You must log in to post a comment.