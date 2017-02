Pdvsa retrasa cargamentos de crudo en medio de contratiempos operacionales La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha retrasado, y en ocasiones cancelado, entregas de crudo a socios comerciales en los últimos meses, según documentos vistos por Reuters, en otro signo de la caída de producción del país socio de la OPEP. Nota de Prensa De octubre de 2016 a enero de 2017, PDVSA canceló o demoró cargamentos por casi 7 millones de barriles de crudo debido a que los envíos fueron reprogramados o nunca se efectuaron, a menudo porque la firma estatal no tenía suficiente inventario disponible, según documentos de la estatal vistos por Reuters. La mayoría de los embarques pendientes debían ser entregados a compradores regulares, entre ellos la estadounidense Phillips 66 y la tailandesa TIPCO Asphalt. Los retrasos acumulados de estas compañías representaron unos 30.000 barriles por día (bpd) a finales de enero, según los documentos. PDVSA y TIPCO no respondieron a solicitudes de Reuters de comentarios. Phillips 66 declinó comentar. En los últimos meses, envíos de productos derivados de PDVSA a China y Rusia bajo acuerdos de intercambio de petróleo por créditos también han acumulado demoras, dicen los documentos. Unos 3,2 millones de barriles de crudo pesado Boscán destinados a la estatal china CNPC también sufrieron retrasos. [L1N1FU0TO] Los principales productos de exportación de PDVSA son crudo y fueloil, un producto refinado relativamente pesado que se utiliza principalmente para la generación de electricidad. Juntos, el crudo y el fueloil representaron el año pasado el 92 por ciento de unos 2,1 millones de bpd de las exportaciones petroleras totales de Venezuela, según datos de Reuters. Pero la crisis económica venezolana y sus frecuentes problemas operativos han llevado la producción de crudo a mínimos en 23 años, dejando a PDVSA sin suficiente crudo para mantener sus compromisos con clientes regulares o abastecer a sus refinerías domésticas. [nL1N1F22E6] “Todo el mundo está preocupado por el cumplimiento de los contratos de suministro de PDVSA debido a retrasos y problemas de carga en algunos terminales”, dijo un operador comercial que trabaja con crudo venezolano, hablando bajo condición de anonimato. Desde octubre, PDVSA ha cancelado cinco cargamentos de crudo Merey por un total de 2,75 millones de barriles destinados a Phillips 66, y en enero retrasó un embarque de 800.000 barriles de crudo Boscán a TIPCO, según los documentos de la estatal. Las exportaciones de estas variedades de crudo han disminuido aún más rápido que el promedio en los últimos meses, debido a la falta de inversión en campos maduros y recientes problemas para cargar tanqueros en ciertas terminales afectadas por fugas de petróleo.

