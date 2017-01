Pedro Figueredo (PJ): “Todos los sectores sociales deben participar en defensa de la Constitución” San Carlos, 15 de enero.- Para Pedro Figueredo, coordinador de Primero Justicia (PJ) en Cojedes, “si en el país explota la bomba social que construyó Maduro con sus políticas económicas y que hoy tiene a la población pasando hambre, será culpa de un régimen que ha cerrado todas las vías democráticas para superar la crisis; en consecuencia, él tendrá que asumir su responsabilidad”. Sostuvo que esa bomba social está compuesta por el hambre, que ha ocasionado las muertes de muchos niños, y que más de 78% de la población haya bajado de peso, según cifras aportadas por investigadores sociales de la UCAB. La inflación que es una de las más altas del mundo, la falta de medicina, cuyo índice de escasez ha superado el 90%; y los más de 28 mil asesinatos ocurrido durante el 2016, según cifras aportadas por el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), que preside el sociólogo Roberto Briceño León. “Ante la contundencia de estos números, que es el reflejo del fracaso de Maduro y su modelo político y económico, el presidente no puede, por cálculo político, seguir utilizando instituciones como el CNE, el TSJ y la Fuerza Armada Nacional para prolongar la agonía de un Gobierno fracasado, que se empeñó en imponer una receta económica que sólo nos trajo hambre”, indicó. Expresó que ante lo que ocurre en la nación no hay que ser indiferentes. Apuntó que es indispensable la incorporación de todos los sectores sociales, a la lucha diaria en la defensa de los derechos constitucionales. “Como venezolanos y cojedeños debemos dar nuestro aporte en esta lucha, que por ser por el cambio y futuro de Venezuela es, un compromiso muy serio”.

