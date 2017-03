Pérez Veloz: El Diosdadomadurismo-Padrinismo Usa Las Armas Como Símbolo De Poder Para Intentar Amedrentar Al Pueblo BRIGITTE GERDEL San Carlos.- “El diosdadomadurismo – padrinismo utiliza las armas como símbolo de poder para intentar amedrentar al pueblo, pero éste no tiene miedo porque administra con valentía su dignidad, y solo espera la oportunidad de votar y expresar su rechazo hacia un régimen que quiere esclavizarlo con la venta de bolsas de comida”, dijo José Pérez Veloz, profesor de la Universidad Experimental Simón Rodríguez (Unesr). Veloz señaló que esta forma de dominación tiene distinta manera de ser ejecutada. Explicó que una de ella es negarle o retrasarle el pago de sueldos y salarios a trabajadores y empleados, como sucede en educación, las alcaldías y otras instituciones del Estado. “En concreto, como evidencia de lo que afirmo, he recogido la opinión de trabajadores de la alcaldía de San Carlos, quienes con lágrimas en los ojos manifiestan que por su condición de trabajadores eventuales o contratados con 10 años de servicios, apenas les pagan 10 mil bolívares mensuales; mientras los fijos cobran 22 mil bolívares y no les cancelan los aumentos decretados por el Presidente. Indicó que este retraso es para mantener controlado a los trabajadores, empleados y obligarlos a que asistan, uniformados con gorra y franelas, a cualquier acto proselitista que organiza el alcalde. Sostuvo que obligan a la gente a que acuda a sus actividades, porque saben que el pueblo los desprecia, tanto por sus ejecutorias, como por lo que representan. El filósofo tinaquero expresó no tener ninguna duda de que este ejemplo es un testimonio de lo que significa esa perversión llamada socialismo del siglo XXI. “¿Cómo es posible que se atrevan a atropellar de esta manera a la masa trabajadora, cuando hoy la canasta básica tiene un valor de 832 mil bolívares?”, se cuestionó.

