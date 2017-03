Pérez Veloz: El Gobierno Venezolano Es Un Régimen Necrofílico BRIGITTE GERDEL San Carlos.- A juicio de José Pérez Veloz, el gobierno venezolano es un régimen necrofílico que odia y desprecia la vida, y está convertido en una tenebrosa noche oscura para los habitantes de este país. Indicó que quienes “ostentan” el poder se amparan en las armas, que deberían ser para defender la soberanía nacional, para reprimir y amenazar al pueblo. Criticó Pérez Veloz que las armas de la república y las instituciones, sesgadamente, son utilizadas por una cofradía para sostenerse en el poder y arrebatarle, como si fuese una cartera en el bolsillo de cualquier ciudadano, la soberanía y el ejercicio del voto, como ha sucedido en los últimos tiempos. “La insignia del totalitarismo está más visible que nunca en Venezuela; puesto que hoy en nuestro país se niega el derecho al sufragio”. Advirtió el profesor universitario que, pese a la intentona y arremetida de los jerarcas del gobierno, estos no han podido doblegar la voluntad del soberano, porque la biofília está anclada en los tuétanos de la gente y está dibujada en el amor que por la vida, la tranquilidad y la felicidad siente el pueblo venezolano. El filósofo tinaquero, al referirse a la esperanza que hoy tiene la mayoría de la población de que se produzca un cambio, dijo que los sueños que están insertos en el corazón y la mente de la ciudadanía, lo impulsa hacia un horizonte donde el brillo del sol deja atrás la oscuridad del actual sistema, el cual representa pasado vergonzoso del gentilicio de los venezolanos. “Por lo que estamos sufriendo, se ve la importancia de valorar la democracia y la libertad como instrumento de redención social. “Es por ello que, ante la coyuntura actual, invitó a todos los verdaderos demócratas, y no los que se disfrazan de tal, a que apoyemos al partido con el cual simpatizamos o somos militantes”, dijo finalmente.

