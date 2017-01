Pérez Veloz: Gobierno se aprovecha del hambre para dominar al pueblo y mantenerse en el poder LUISANA SUÁREZ San Carlos.- La práctica perversa de la triada conformada por el “Diosdado-madurismo-padrinismo” tiene como fin aprovecharse del hambre, como estrategia política para dominar al pueblo y mantenerse en el poder, con la complicidad de poderes e instituciones, en las cuales sus representantes renunciaron a la dignidad y el decoro. Así lo declaró el profesor José Pérez Veloz, al ser consultado con relación a la situación del país. “En la ejecución de la estrategia del régimen que preside Maduro se hace uso de la tecnología avanzada de la China comunista en la elaboración de los carnet de la esclavitud, llamado cínicamente y perversamente carnet de la patria. Con este instrumento de chantaje y dominación quiere someter y controlar aquellos ciudadanos que defienden con firmeza sus principios”, expresó Pérez Veloz. A juicio del filósofo tinaquero, quienes firmen para obtener este carnet es como si le estuvieran vendiendo el alma al diablo. Explicó que con promesas engañosas pretenden comprarle la poca libertad que hoy, gracias a la dictadura disfrazada de democracia, le queda a los venezolanos. “De tal manera, que irán derecho al infierno, por su propia decisión o por no tener el coraje, como lo dijo Juan Pablo II de defender la libertad y dignidad”. Siguió citando las frases del pontífice polaco y señaló que para defender estos valores se necesitan dos elementos, como son la fortaleza espiritual con la fe en Dios, y la firme decisión personal, fundamentada en los principios de Jesús de Nazaret, “que no es otra cosa, que colocar la dignidad humana por encima de las ambiciones mezquinas de los tiranos”.

