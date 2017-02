Periodistas extranjeros no deben cumplir requisito especial para trabajar en Venezuela Carlos Correa, director de Espacio Público, explicó este lunes 13 de febrero, que los periodistas brasileños fueron parte de la reiteración de una política de estado en la que no se permite el ingreso de periodistas internacionales, reseña 2001. “Los periodistas no tienen ningún requisito especial para trabajar, pero ya ha pasado en distintas ocasiones”, aseveró. Sobre la amenaza contra CNN, “la tarea de deportar o suspender la posibilidad de ver un canal o no va en contra de las garantías constitucionales”, dijo

