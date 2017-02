Persona De La Tercera Edad Solicita Ayuda Para La Reparación Del Techo De Su Vivienda LUISANA SUÁREZ San Carlos.- Preocupada por el deterioro de su vivienda la abuela Bertha Sánchez, residenciada en el sector La Planta de San Carlos, se presentó a la redacción de este medio, para solicitar a periodistas la visita a su casa, para que constataran y publicaran su caso, con el propósito de que alguna autoridad se ponga la mano en el corazón y la ayuden. Sánchez, relató que su mayor problema es el techo de la vivienda que está a punto de caerles encima. Dijo que la casa fue construida por el Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural (Indhur), hace muchos años, pero la obra fue mal ejecutada y ahora ella junto a su hijo y nieto, son quienes sufren las consecuencias. Comentó que desea vivir el resto de su vida en un hogar digno, pero no posee los recursos necesarios para reparar el techo de su vivienda. Asimismo, informó que en cualquier momento las paredes de la casa pueden caerse, porque vigas o columnas están muy dañadas. Pidió apoyo a las autoridades encargadas de estos casos, pues comentó que ve por televisión cómo el gobierno les ofrece ayuda a las personas de la tercera edad. Finalmente, exigió a los representantes de Indhur que den la cara y le resuelvan su problema, porque duermen muy mal, alarmados por el sol, la brisa, la inseguridad y la lluvia en ocasiones.

