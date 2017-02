Petróleo venezolano sube a 45,85 dólares El precio del barril de petróleo de Venezuela presentó esta semana un ligero incremento de 52 centavos para cerrar en 45,85 dólares, frente a los 45,33 de la semana pasada, informó hoy el Ministerio venezolano de Petróleo. “Los continuos reportes indicando que los países OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y otros productores están recortando su oferta contribuyeron para que los precios promedio de los crudos se fortalecieran durante la semana”, informó la cartera petrolera. El precio medio de venta del petróleo venezolano en lo que va de 2017 se sitúa en 45,21 dólares por barril, una significativa recuperación frente a la media de 35,15 dólares registrada en 2016. El Ministerio de Petróleo de Venezuela también se refirió al comportamiento de los precios de otros crudos, entre ellos el Brent, que avanzó a 55,94 ante los 55,50 dólares de la semana pasada. El crudo Intermedio de Texas (WTI) también registró un ligero aumento al pasar de 53,14 a 53,21 dólares, mientras que la cesta de la OPEP reportó un incremento de 62 centavos al subir de 52,29 a 52,91 dólares el barril. Venezuela es uno de los principales países exportadores de crudo y ha experimentado una curva de descenso en los precios del hidrocarburo que comenzó en septiembre de 2014, cuando se cotizaba a 90,19 dólares el barril. La OPEP acordó el pasado 30 de noviembre en Viena reducir su producción de crudo hasta los 32,5 millones de barriles diarios (mbd) a partir del 1 de enero de 2017, lo que supone retirar 1,2 mbd respecto a octubre. EFE

