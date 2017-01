Pinto espera que “algún día” Venezuela destine más recursos a sus atletas Para Andreína Pinto, considerada por sus logros como la mejor nadadora de Venezuela, si la nación sudamericana quiere mejores resultados en el ámbito deportivo debe destinar más recursos a la formación de sus atletas. “Yo he visto como (atletas de otros países) son apoyados en cuanto a patrocinadores y aportes económicos, nosotros (en Venezuela) no les llegamos ni en 50%. Espero que algún día (los deportistas venezolanos) seamos tratados como lo hacen los países de élite (con sus atletas)”, dijo Pinto en una entrevista con EFE. La petición de ‘la Sirena de Aragua’, como le llaman con cariño los venezolanos, surge cuando su país atraviesa una severa contracción económica producto del desplome de los precios del crudo, de donde Venezuela obtiene el 96% de sus divisas. Sin embargo, Pinto ha logrado completar duras jornadas de entrenamientos fuera de su país, obligada por su ambición de ser “la mejor”. A mediados de 2010, siendo aún menor de edad y tras una buena experiencia en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, la nadadora se mudó a los Estados Unidos en busca de “obtener mejores resultados” deportivos. “Sé que si quiero mejores resultados debo entrenar con los mejores”, dijo al respecto. Pero sus resultados no mejoraron de la forma en que ella esperaba y de la cita olímpica de Río 2016, a la cual estaba destinada a llegar en plenitud mental y física, salió sin medallas tras competir en los 200 metros mariposa y los 400 y 800 metros libres. “Fue un año de bastante experiencia aunque al final mis resultados no fueron los que aspiraba y eso me pegó bastante (en lo emocional)”, reconoció. A sus 25 años, y con el ciclo olímpico de Tokio 2020 apenas iniciando, Pinto explicó que no tiene “muy claro” en qué disciplinas se centrará o en cuáles competencias participará este 2017. No obstante, la nadadora reveló que asistirá “con seguridad” a los Juegos Bolivarianos de Santa Marta (Colombia), que considera como la cita “más importante” del año. Todo dependerá de las decisiones que tome en su entorno junto al presidente de la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos (Feveda), Ender Luzardo, y del “apoyo” que reciba por parte de su país. Espera además combinar su trabajo en las piscinas con el emprendimiento de moda femenina que lleva junto a su hermana, su “base principal” en cada aspecto de su vida, y que han llamado Pinto. “Me encanta la moda, muchos creen que (las mujeres) por ser deportistas somos varoniles, y no es así. Creé una línea de ropa llamada Pinto, junto a mi hermana, porque nos gusta diseñar y crear estilo”. La nadadora, a pesar de que señala sentirse a gusto en los Estados Unidos donde cursa estudios en nutrición, no duda en señalar que regresará a su país para aportar “cuando sea el momento”. “Pienso que Venezuela me necesitará en algunos años y eso es lo que me ayuda y motiva a formarme aquí en los Estados Unidos, quiero estar lista”.

