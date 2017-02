Plácido Malavé: AD se renovará aunque le duela a Maduro En medio de una concentración de más de 500 dirigentes, militantes y simpatizantes de Acción Democrática (AD) de los sectores Corea y 29 de Marzo en Barcelona, capital de Anzoátegui, el secretario general municipal de la tolda, Plácido Malavé, aseveró que “AD se renovará aunque le duela a Maduro”. Nota de prensa El vocero de los adecos en la capital anzoatiguense fue enfático al pronosticar que la dirigencia local del partido blanco cuadriplicará la cifra necesaria de firmantes para el proceso de renovación partidista que se realizará entre el 11 y 12 de marzo. “El régimen quiere invalidar a los partidos políticos de la Unidad, pero desde aquí le decimos que Acción Democrática asume el reto y en Barcelona no sólo alcanzaremos el requisito del 0.5% de los inscritos en el Registro Electoral sino que lo multiplicaremos por cuatro”, dijo. Plácido Malavé precisó que AD en Barcelona demostrará que es una maquinaria electoral y también un sentimiento que vive en el corazón de millones de venezolanos. “Qué es Acción Democrática, somos un partido. Y somos un movimiento que vive en decenas de miles de escuelas, universidades, carreteras, urbanizaciones, hospitales, somos un sentimiento que persiste en el ánimo de millones de venezolanos”, aseguró. El líder de los adecos barceloneses precisó que a pesar de las trabas que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está creando para la renovación de las organizaciones democráticas, se cumplirán las metas y se vencerán los obstáculos. “Confío que Acción Democrática, como el resto de los partidos de la Unidad, derrotemos al régimen en estas pretensiones descabelladas y antidemocráticas”, añadió. Plácido Malavé indicó que Maduro busca un escenario electoral como el presentado en Nicaragua donde Daniel Ortega acudió a unas elecciones presidenciales con una oposición desmantelada institucionalmente por el Gobierno. “Los requisitos, reglas y acciones de las rectoras del CNE sólo buscan ilegalizar a la oposición, para que no se mida. Ellas están claras, en un proceso democrático la paliza que recibiría el régimen sería apoteósica”, culminó.

