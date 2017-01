Planteles educativos de San Isidro azotados por el hampa IRIS MARCELLI GARCÍA Tinaquillo.- Preocupados por la situación de robos constantes que ocurren en los planteles educativos del sector San Isidro, voceros del consejo comunal, personal directivo, administrativo y obrero de la escuela Rómulo Betancourt se unieron para alzar sus voces y solicitar ayuda ante este grave problema. Williams Ortega, director encargado, denunció que la institución lleva más de 13 robos, por lo que hoy en día no tienen material de trabajo, todo esto por culpa de la delincuencia, que han hecho de las suyas. Preocupados por tal situación se reunieron para hacer una vez más un llamado a las autoridades locales a fin de que tomen acciones y así mejorar las condiciones por las que atraviesan todos los que allí prestan servicios, siendo afectados más de 200 niños y niñas que cursan estudios en esa institución. Antisociales han ingresado a despojarlos de todo, entre ellos los enseres de la cocina, computadoras, aires, motores de los enfriadores entre otras cosa. Hay que hacer referencia que todos las escuelas que están en las adyacencias han sido víctimas de los ladrones. Por su parte, Rubén Zapata, vocero del consejo comunal de san Isidro II, destacó que ellos en muchas oportunidades han hecho mesas de trabajos y encuentros con autoridades locales, pero hasta la presente fecha no han adquirido respuestas positivas. Lamentó el hecho de que los cuadrantes no son eficientes, pues su presencia no ha sido como debe ser. “Hemos elevado nuestras inquietudes y manifestaciones para mejorar el servicio de luz pero todo ha sido en vano, de hecho se han hecho jornadas de recolección y aún nada”. Dijo zapata “en caso de no recibir apoyo realizaremos una reunión con padres y representantes quienes alzarán las voces en forma de protesta, porque lamentablemente no tenemos nada, estamos totalmente sin nada y esto de verdad que es lamentable, es triste pero se ha perdido el respeto por la educación, todo lo que se ha adquirido ha sido con mucho esfuerzo y para volver tenerlo costará mucho más”. Solicitó al Alcalde que culmine el área que donaron para el funcionamiento del cuadrante pero hasta la fecha no han hecho nada, por esta razón solicitaron apoyo a fin de que se ponga en funcionamiento lo más pronto posible.

