Pogba reveló por qué no fichó por Real Madrid ni Barcelona El centrocampista francés Paul Pogba, convertido en el jugador más caro del mundo al fichar este verano por el Manchester United procedente de la Juventus, aseguró que habría podido “ir al Real Madrid o al Barcelona, que estaban interesados”. “Elegí volver aquí (Manchester) porque lo llevaba en el corazón. Tengo ganas de ganar con el Manchester United, nunca gané con ellos. El precio, no pienso en ello. Vine para jugar a fútbol”, declaró en SFR Sport. El futbolista de 23 años de edad fichó con los ‘Diablos Rojos’ a cambio de 105 millones de euros. En 2012 fue contratado por la Juventus por falta de minutos en el Manchester de Fergusson. Preguntado sobre su compañero de equipo Zlatan Ibrahimovic, Pogba respondió: “Es un fenómeno, un líder. Le gusta dar consejos, siempre está detrás de nosotros. Es un poco como el hermano mayor del equipo. Es el pequeño anciano”, dijo entre risas.

You must log in to post a comment.