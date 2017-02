Policía de Miranda inició proceso de selección y captación de nuevos oficiales Desde este miércoles 8 de febrero, la Policía del Estado Miranda inició el Proceso de Selección y Captación 2017, en toda la entidad mirandina para los nuevos aspirantes a oficiales que formarán parte del cuerpo de seguridad regional. Así lo dio a conocer el director de la Academia del organismo de seguridad, comisionado José Betancourt, quien detalló que sería el Curso de Formación de Oficiales de Seguridad y Orden Público N° 75. “El curso iniciará el 20 de marzo y tendrá una duración de un año, durante el cual los estudiantes estarán semi-internos, es decir, de lunes a viernes, en las instalaciones de la Academia”, dijo Betancourt. Señaló que tanto hombres como mujeres pueden optar a ser futuros oficiales, siempre que tengan edades comprendidas entre 18 y 24 años y estatura mínima de 1,50 para las mujeres y 1,60 para los hombres. Otro de los requisitos es ser bachiller. “Además no deben poseer registro policial ni haber sido retirado de forma deshonrosa de la administración pública, militar, policial o empresa privada.” Asimismo, añadió que durante el año de formación en la Academia, los aspirantes a oficiales reciben una beca salario y HCM. “Cuando se gradúen tendrán un paquete anual competitivo superior a los 2 millones 620 mil bolívares”, resaltó Betancourt. “Aún en los tiempos difíciles que corren, queremos captar a los jóvenes que quieren ser policías y darles la oportunidad de formarse en una institución con visión de excelencia”, destacó. El comisionado sostuvo que los interesados en formar parte de la Policía del Estado Miranda pueden dirigirse a las instalaciones de la Academia, ubicadas en el sector La Matica de Los Teques, municipio Guaicaipuro y en la zona industrial de Guatire, municipio Zamora. Betancourt, manifestó que los que deseen obtener mayor información la pueden requerir a través del correo personaliapem@gmail.com o pueden comunicarse por los números telefónicos 0212- 536.18.74 / 536.18.71 / 321.54.27 / 915.16.62.

