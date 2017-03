Policía detuvo a “transexuales” por acciones delictivas en Tinaquillo San Carlos.- Cuatro “transexuales” fueron detenidos en Tinaquillo, luego que perpetraran un robo a un establecimiento comercial, así lo informó, el comisionado Javiel Lugo, comandante del Centro de Coordinación Policial (CCP) Nº3. Lugo señaló que dos de los “transexuales” ingresaron de manera violenta a un establecimiento, donde golpearon con un objeto contundente al dueño del mismo, quien de inmediato perdió el conocimiento debido a la contusión sufrida en la cabeza, momento que fue aprovechado por otros sujetos, para ingresar al negocio y cargar consigo lo que veían a su paso. De esta manera, en la avenida Miranda, los Policojedes pudieron aprehender a Andrés Gámez, Anderson Farfán, José Suto y Orlando Pérez, presuntos responsables del robo cometido. Asimismo, dentro de las evidencias les incautaron, un objeto contundente elaborado en madera, dos plantas de sonido, nueve bolsos escolares y dos bicicletas, una rin 16 y otro rin 12, quedando a la orden de la Fiscalía Décima del Ministerio Público. En este sentido, Lugo resaltó que las labores de los efectivos están orientadas a contribuir con la paz, seguridad y bienestar de la colectividad en general en el estado.

